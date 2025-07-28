شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع سنغافورة فى قطاعات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ وذلك لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في المواني البحرية التابعة للهيئة، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذي للهيئة.

وخلال اللقاء أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتلك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار برؤيتها الاستراتيجية المتضمنة 21 قطاع صناعي ولوجستي متنوع، كما أكد أن التكامل بين المواني والمناطق الصناعية يمثل حلقة وصل بين عمليات الإنتاج والتصنيع وبين الأسواق المستهدفة حول العالم، لا سيما في ضوء ما تمتلكه الهيئة من 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، وفي سياقٍ متصل أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى تطلع الهيئة للتعاون مع المؤسسات والشركات السنغافورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يجري التنسيق والتشاور مع الوكالة السنغافورية للتعاون SCE، لنقل خبرات سنغافورة في قطاع إدارة وتشغيل المواني بأحدث النظم الذكية لإدارة المواني، مشددًا على أهمية ذلك التعاون للاستفادة من تطبيق هذه النظم في مواني الهيئة تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي للمواني التي تساهم في تعزيز مؤشرات الحوكمة، وترفع من كفاءة التشغيل ومعدلات التداول بمواني الهيئة.