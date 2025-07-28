صندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في 2025

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:44 مساءً كتب شريف احمد - للعام الثاني على التوالي، تصدّرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة صناديق الثروة السيادية العالمية كالأعلى قيمة لعام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

ويعكس هذا الإنجاز التقدّم المستمر في جهود الصندوق لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، وتعزيز مكانته كلاعب اقتصادي عالمي مؤثر، في ظل نمو متواصل لأصوله واستثماراته النوعية، ومساهمته المحورية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أسرع علامة تجارية نمواً في 2025

بحسب تقرير "براند فاينانس"، بلغت قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة 1.2 مليار دولار في 2025، مسجلة نموًا بنسبة 11% مقارنةً بعام 2024، ما يجعلها الأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية.

كما حلّ الصندوق في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الأصول المُدارة إلى قيمة العلامة التجارية، وهو الصندوق السيادي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل في هذا التصنيف.

مركز متقدم في «قوة العلامة التجارية»

جاء صندوق الاستثمارات العامة في المركز الثاني من حيث "قوة العلامة التجارية" بين الصناديق السيادية، محققاً 62.9 نقطة، وتصنيفًا A+، ما يعكس فعالية العلامة وتأثيرها في سلوك المستثمرين والجمهور وأصحاب المصلحة.

استثمارات استراتيجية تعزز الحضور العالمي

أشاد رئيس مؤسسة "براند فاينانس"، ديفيد هاي، بالدور البارز لاستثمارات الصندوق في بناء علامة تجارية عالمية مرموقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في نادي نيوكاسل الإنجليزي يعد مثالًا واضحًا على تحويل الاستثمار الرياضي إلى أداة لتعزيز المكانة والوعي بالعلامة.

كما أبرم الصندوق شراكات رياضية عالمية خلال 2024، منها مع رابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات التنس، واتحاد "كونكاكاف"، و"فورمولا إي"، و"إكستريم إي"، و"إي 1"، ضمن مبادرة E360، إضافة إلى امتلاكه لـ"ليف غولف"، ما ساعد في جذب جمهور عالمي جديد.

منافسة عالمية مع كبرى المؤسسات المالية

أظهر التصنيف أن "بلاك روك" تصدّرت قائمة العلامات الأعلى قيمة بـ 8.3 مليار دولار، تلتها "جي بي مورغان" بـ 7.2 مليار دولار، بينما احتفظت "جي بي مورغان" بصدارة "قوة العلامة التجارية" للعام الثاني.

مكانة عالمية وتركيز على التنمية

يركّز صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام داخل المملكة وخارجها، من خلال استثمارات استراتيجية وتنمية القطاعات المستقبلية. ومنذ عام 2017، ساهم الصندوق في تأسيس 103 شركات، وخلق أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل محلياً وعالمياً.

أبرز مستهدفات الصندوق حتى نهاية 2025

استثمار تراكمي يصل إلى تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار).

المساهمة بـ1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي.

رفع الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليون ريال (1.07 تريليون دولار).

ويبلغ حالياً حجم الأصول تحت إدارة الصندوق أكثر من 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار تقريباً).

إشادة دولية بالحوكمة والاستدامة

في عام 2025، تصدّر الصندوق قائمة الالتزام والاستدامة والحوكمة (GSR) من بين 200 مستثمر سيادي، بنسبة التزام بلغت 100%، بحسب مؤسسة Global SWF.

كما رفعت وكالة موديز تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 في 2024، في حين أكّدت وكالة فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.