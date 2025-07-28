شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28 -7-2025، بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 159.4 جنيه للشراء، و160.4 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.4جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

159.6جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

153.8 جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

156.3 جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

155.1 جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.