شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 28-7-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.389 جنيه للشراء.

13.429 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.51 جنيه للشراء.

13.431 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.561 جنيه للشراء.

13.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.376 جنيه للشراء.

13.406 جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.5 جنيه للشراء.

13.43 جنيه للبيع