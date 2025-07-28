شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 34350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 42181 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 15437 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10264 نقطة، وتراجع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13874 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3505 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 16073 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومصر للزيوت والصابون، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية للأسمنت، والعربية للصناعات الهندسية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومستشفى النزهة الدولي، ويو للتمويل الاستهلاكي، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 513 سهمًا، 6 آلاف سهم، 492 ألف سهم، 752 سهمًا، 74.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 7744 سهمًا، 185.2 ألف سهم، 12.3 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 2000 سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 5527 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 3500 سهم.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والأهرام للطباعة والتغليف، والعربية للمحابس، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 4 ملايين سهم، 80 ألف سهم، 934.4 ألف سهم، 32 ألف سهم، 35 ألف سهم، 24187 سهمًا، 300 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 5 آلاف سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 36.4 ألف سهم.

أعلنت شركة الفنارر للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بيع المساهم نواف عبد الله جديع الغانم عدد 389.6 ألف سهم بمتوسط سعر 4.69 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.16% إلى 2.72%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى عدد 40.2 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.09% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 500 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للدواجن عدد 1.8 مليون سهم خزينة.

في سياق متصل، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن موافقة مجلس الإدارة على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الإبقاء على القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (القيد المزدوج بدون تأثير)، وإلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي، بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة، واستصدار كافة الموافقات والتراخيص والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بشأن هذا الأمر.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تسليم الشركة قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بمنطقة العبور الجديدة، تعويضًا عن جزء من الأراضي التي تم استقطاعها لصالح مشروعات تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية وتوسعة الطرق.