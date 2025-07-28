شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 سعر 28.725 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.850 دينار

عيار 22 سجل 30.100 دينار

عيار 21 سجل 28.725 دينار

عيار 18 سجل 24.625 دينار

عيار 14 سجل 19.150 دينار

عيار 12 سجل 16.425 دينار

الاونصة 1021.525 دينار

الجنيه الذهب 229.900 دينار

الأونصة بالدولار 3340.17 دولار



ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



