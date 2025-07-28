شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 سعر 28.725 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت
- عيار 24 سجل 32.850 دينار
- عيار 22 سجل 30.100 دينار
- عيار 21 سجل 28.725 دينار
- عيار 18 سجل 24.625 دينار
- عيار 14 سجل 19.150 دينار
- عيار 12 سجل 16.425 دينار
- الاونصة 1021.525 دينار
- الجنيه الذهب 229.900 دينار
- الأونصة بالدولار 3340.17 دولار
ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
