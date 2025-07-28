الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى لها في 4 أشهر

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، لتسجّل أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدفوعة بمكاسب أسهم السيارات والأدوية، وذلك بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الشامل بنسبة 0.8%، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في 4 مارس، مسجلًا انتعاشًا بنسبة 19.5% منذ أدنى مستوياته في أبريل.

وكانت معظم البورصات الإقليمية في المنطقة إيجابية أيضًا، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (.FTSE) بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، كما قفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1%.

