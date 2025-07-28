«اللوحات الصناعية» تعتزم طرح وإدراج 20% من أسهمها في «نمو»

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة اللوحات الوطنية للصناعة نية الشركة في طرح عدد (1,500,000) سهم تمثل نسبة (20%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وحصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 1446/09/10هـ (الموافق 2025/03/10م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1446/09/20هـ (الموافق 2025/03/20م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وستبدأ فترة الطرح من يوم الأحد 1447/02/23هـ (الموافق 2025/08/17م) إلى يوم الأحد 1447/03/01هـ (الموافق 2025/08/24م).