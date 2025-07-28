ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أمريكي أوروبي حول الرسوم الجمركية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا (0.89%) إلى 69.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 65.75 دولار للبرميل، بارتفاع 59 سنتا أو (0.9%).

وقال توني سيكامور، محلل أسواق النفط في "آي جي"، إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتمديد المحتمل لتجميد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، دعم الأسواق المالية العالمية، وأسعار النفط، واستجابت له الأسواق بشكل إيجابي.

ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون ونظرائهم الصينيين، اليوم الإثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، بهدف تمديد الهدنة التي تمنع فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الصينية قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس المقبل.