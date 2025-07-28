تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل الريال، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك مصر، 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين، 12.97 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الإثنين، 13 جنيهًا للشراء، و13.05 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.08 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الإثنين، 12.93 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الإثنين، 12.91 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.