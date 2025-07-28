انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. التفاصيل هنا

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد 28 يوليو 2025، انخفاضا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4615 جنيها للبيع، و4590 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 5274.25 جنيه للبيع، و5245.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4834.75 جنيه للبيع، و4808.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3955.75 جنيه للبيع، و3934.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3076.75 جنيه للبيع، و3060 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، 2637.25 جنيه للبيع، و2622.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 36920 جنيها للبيع، و36720 جنيها للشراء.

