سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. ارتفاع طفيف بالأسواق

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 28 يوليو 2025، ارتفاعا طفيفا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 352.5 ريال، مقابل 352 ريالا أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، 402.75 ريال، مقابل 402.25 ريال في تعاملات الأحد.
سعر جرام الذهب عيار 22
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، 369.25 ريال، مقابل 368.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 302 ريال، مقابل 301.75 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الإثنين، 235 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 12
بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الإثنين، 201.5 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
سجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 12527.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2819.25 ريال.