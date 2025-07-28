مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.2% في بداية تعاملات الإثنين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الإثنين منخفضًا بنسبة 0.2% عند مستوى 10,953.64 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في بداية التداولات 157 مليون ريال، وكمية الأسهم نحو 71 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.019 تريليون ريال.
وتصدر الارتفاعات أسهم كل من: أسيج، وبان، والدوائية، وباتك، وأسمنت نجران، في حين كانت أبرز الأسهم المنخفضة: شمس، وبي إس إف، والعربي، وعزم، إضافة إلى الأصيل.
وشهدت بداية الجلسة ارتفع أسهم 7 شركات، مقابل انخفاض أسهم 10 شركات، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
انخفاض أسهم 147 شركةتراجعت أسهم 147 شركة، بينما ارتفعت أسهم 70 شركة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وعدده 259 شركة.
السوق الموازيةتراجع مؤشر السوق الموازية (نمو)، في التعاملات المبكرة بنسبة 0.15% إلى مستوى 26,942.29 نقطة. وبغت قيمة التداول 2.4 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 307 ألف سهم، والقيمة السوقية 50.5 مليون ريال.
