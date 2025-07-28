الدولار يدعم أسعار الذهب رغم الاتفاق بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب وسط تعاملات متقلبة اليوم الإثنين، حيث ساعد ضعف الدولار في تخفيف الانخفاض الناجم عن تحسن شهية المخاطرة، بعد اتفاق إطاري بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3342.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 3342.80 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.28 دولار للأوقية، في حين ربح البلاتين 1.2% إلى 1417.81 دولار وارتفع البلاديوم 2.8% إلى 1254.37 دولار.

في المقابل انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل سعرًا لحاملي العملات الأخرى.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، يقتضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% صادرات الاتحاد لواشنطن، وهي نصف نسبة 30% التي كان قد أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أطفأ فتيل حرب تجارية بين الشريكين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.