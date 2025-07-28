«كيان السعودية» تتكبد خسائر بـ496.35 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الثاني من 2025، بنسبة 98.5%، مسجلة صافي خسارة قدرها 496.35 مليون ريال، مقابل خسائر بـ250.09 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن الربع المماثل من العام السابق اشتمل على تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البسفينول وقدره 130 مليون ريال حسب ما تم الإعلان عنه سابقا.
ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع الكميات المباعة,
وتجدر الإشارة إلى أن الربع السابق اشتمل على تكلفة غير متكررة والمتعلقة بإعادة الهيكلة كجزء من برنامج التحول.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وكذلك انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة المماثلة من العام السابق اشتملت على تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البسفينول وقدره 177 مليون ريال بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في الربع السابق بخصوص التكلفة غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية وإعادة الهيكلة كجزء من برنامج التحول.
