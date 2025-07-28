تعيين عضو بالمقعد الشاغر في مجلس إدارة «نماء للكيماويات»

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم، تعيين المهندس سعيد بن أحمد بن سعيد بايونس عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 16 فبراير 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بايونس حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز ولديه خبرة تزيد عن 35 عاما في قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في شركة سابك والقطاع الخاص.
وأضافت أن بايونس قد شغل عدة مناصب إدارية وتنفيذية وعمل كعضو فعال في مجلس الإدارة لعدة شركات كما عمل كعضو في المجلس الاستشاري لكلية الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
