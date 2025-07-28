عمومية «ألف ميم ياء» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 31/07/2025م ومدتها 4 سنوات، تنتهي بتاريخ 30/07/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: د. علي عيد، فيصل العمران، عبدالعزيز العمير، لطيفة الهديب، خالد السفري.
