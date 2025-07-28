«أم القرى»: بيع 5 قطع أراض في وجهة مسار بـ628.46 مليون ريال

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار)، بيع 5 قطع أراض في وجهة مسار.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية: إنها وقعت اتفاقيات بيع 5 قطع أراض تبلغ مساحتها 15573.84 م2، ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة.
وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بـ628,461,196 ريال (غير شامل الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري).
وأوضحت أن طرفي الصفقة: شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء تطوير الأول المحدودة وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة (وهما الشركتان ذاتا الغرض الخاص لصندوقي الإنماء مكة للتطوير الأول و الإنماء مكة للتطوير الثاني على التوالي، وتملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداتهما).
أما الطرف الثاني: شركة سقيفة العاصمة (إحدى الشركات التابعة لشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري).
وأفادت بأن القيمة الدفترية للأصل: 341,808,373 ريال، فيما تستهدف من الصفقة تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير خمسة أبراج فندقية.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية، فيما ستستخدم متحصلات بيع الأصل في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
