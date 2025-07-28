«رسن»: ترسية عقد على شركة تابعة لتقديم منتجات تأمين للعمالة المنزلية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات، تسلم شركتها التابعة "شركة تأميني لوساطة التأمين الإلكترونية"، أمس، لإشعار ترسية مناقصة تقديم منتجات التأمين للعمالة المنزلية من خلال منصة مساند التي تطورها وتشغلها شركة تكامل القابضة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بدء تقديم الخدمات سيكون بعد توقيع العقد مع شركة تكامل القابضة واستكمال الإجراءات اللازمة.
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد تأثير يتجاوز 5٪ من إجمالي إيرادات شركة رسن لتقنية المعلومات، وذلك استنادًا إلى آخر القوائم المالية السنوية المدققة.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1447-02-21 الموافق 2025-08-15.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: تقديم منتجات التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية من خلال منصة مساند التي تطورها وتشغلها شركة تكامل القابضة، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية التأمينية للعقود المبرمة مع العمالة المنزلية، وذلك من خلال تقديم منتج تأميني متكامل يوفر التغطية الإلزامية التي تتماشى مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وبما يتوافق مع الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على عقود العمالة المنزلية.
