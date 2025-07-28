تراجع أرباح «أسمنت العربية» إلى 20.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 29% إلى 20.5 مليون ريال، مقابل 28.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية" يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للشركة وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع كمية المبيعات.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، إلى: انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك على الرغم من ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للشركة وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع كمية المبيعات.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 50 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-04 الموافق 2025-07-29، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، أمس، توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
