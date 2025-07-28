شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب فتحت.. أسعار عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت بورصة الذهب تداولات الأسبوع عند 3336 دولار وحتى الآن السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب في السوق، حيث سجل عيار 21 نحو 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء.

ورغم هذا الثبات، تشير التوقعات إلى احتمالات تحرك صعودي محدود خلال الساعات المقبلة قد يصل إلى 30 جنيهًا للجرام، مدفوعًا بتغيرات طفيفة في الأسعار العالمية وحالة الترقب التي تسود السوق المحلي.

أسعار الذهب المعلنة صباح اليوم:

عيار 24: 5,291 جنيهًا

عيار 21: 4,630 جنيهًا

عيار 18: 3,968 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا



وعالميًا، سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي. ويرى محللون أن تعافي الأوقية قد ينعكس تدريجيًا على أسعار الذهب في السوق المصري، خاصة في حال استقرار سعر الصرف وتزايد الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

ويأتي هذا الاستقرار الفني في الوقت الذي يشهد فيه القطاع اهتمامًا متزايدًا من جانب المصنعين والتجار، على خلفية إعلان شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لدعم صناعة الفضة في مصر.

وفي هذا السياق، أوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في الفضة، عبر مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتوفير تمويل منخفض الفائدة لا يتجاوز 5%، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل فني متخصصة.

وأكد واصف أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات منخفضة التكلفة، بما يدعم استقرار السوق على المدى المتوسط، ويهيئه لتحقيق نمو تدريجي في مبيعات المشغولات الذهبية والفضية.