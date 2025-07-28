شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواد الرقميون".. مبادرة لتأهيل الكفاءات الشابة فى تكنولوجيا المعلومات واختيار 5000 متدرب للدفعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

تعد مبادرة "الرواد الرقميون" واحدة من أبرز برامج التدريب المتكامل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الشباب المصري حديثي التخرج بمجموعة من المهارات التكنولوجية والاحترافية المتقدمة، بما يواكب احتياجات سوق العمل العالمي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، وذلك في إطار توجه الدولة لبناء قدرات رقمية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، تم مؤخرًا اختيار 5000 متدرب من أصل 40 ألف متقدم، ليشكلوا الدفعة الأولى ضمن هذه المبادرة، بعد اجتيازهم مراحل التقييم الفني والشخصي.

أبرز ملامح المبادرة في 10 نقاط:



برنامج تدريبي مجاني بالكامل، يشمل محتوى علمي وعملي متقدم في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

تقدم المبادرة شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شهادة ماجستير من جامعة دولية متخصصة.

تشمل الدراسة مسارات متعددة: دبلوم مكثف 4 أشهر، دبلوم متخصص 9 أشهر، ماجستير مهني 12 شهرًا، وماجستير علوم 24 شهرًا.

تركز على المهارات الشخصية واللغوية والقيادية إلى جانب التدريب الفني، لتأهيل شامل لسوق العمل.

تتيح للمتدربين فرص تدريب ميداني داخل كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى ورش تطبيقية.

يتمتع الملتحقون بفرص المشاركة في مسابقات تكنولوجية محلية ودولية.

تمنح جوائز عينية للمتميزين ضمن البرامج المختلفة.

تسعى المبادرة لدعم قدرات المشاركين في العمل الحر وريادة الأعمال، وليس فقط التوظيف التقليدي.

التفرغ الكامل شرط أساسي للالتحاق، لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

تنفذ المبادرة بالشراكة مع شركات تكنولوجية عالمية ومحلية، إلى جانب كيانات أكاديمية متخصصة في المهارات الرقمية.



