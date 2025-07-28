الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 48.85 جنيه للشراء من بنك مصر اليوم الاثنين 28-7-2025

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 28 يوليو 2025 02:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025.

فى البنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.


وجاء سعر الدولار في بعض البنوك :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
48.83 جنيه للشراء.
48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

 

