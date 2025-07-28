سعر الدولار يسجل 48.85 جنيه للشراء من بنك مصر اليوم الاثنين 28-7-2025

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك :

فى البنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري

