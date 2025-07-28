شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المسجّلة أمس، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء بالسوق المحلي.

يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب داخل القطاع عقب إعلان شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لتطوير صناعة الفضة، والتي من المنتظر أن تدعم بدورها سوق المشغولات وتُعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4,630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا



وفي تصريحات صحفية، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن الاستراتيجية الجديدة تركز على دعم ورش الفضة الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تحديات مزمنة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة وارتفاع حجم الواردات منخفضة التكلفة من دول مثل الصين وتايلاند وتركيا.

وأوضح واصف أن المنتجات المستوردة تُطرح بأسعار تقل عن تكلفة التصنيع المحلي، ما يفرض ضغوطًا تنافسية كبيرة على الورش المصرية. كما أشار إلى أن صناعة الفضة تحتاج لمهارات يدوية دقيقة وجهد مضاعف، نظراً لأن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، وهو ما يجعل التدريب الفني عنصرًا محوريًا في النهوض بالقطاع.

وأكد أن الشعبة ستتقدم بحزمة من التوصيات إلى الجهات المعنية، أبرزها إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتوفير تمويل بفائدة مخفّضة لا تتجاوز 5%، إلى جانب إطلاق برامج تدريب مهني تستهدف إعداد جيل جديد من الصناع المهرة.

ويأمل العاملون في القطاع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة فرص التصدير وتنشيط مبيعات المشغولات المحلية، على غرار الطفرة التي شهدها سوق الذهب المصري خلال العامين الماضيين