قائمة أعلى 10 دول افريقية استقبالا للصادرات المصرية عام 2024

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى لمستوى 7.7 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7% .

وتشير البيانات إلى قائمة أعلى 10 دول افريقية استيرادا من مصر بنهاية 2024، حيث جـاءت ليبيا على رأس القائمة واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار، ثم مدغشقر 132 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024، جاء الأسمنت والجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار، ومنتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار، إلى جانب آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 289.4 مليون دولار، وأخيرا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار.

وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 14.5%.