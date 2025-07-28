وسط ضغوط سياسية وغموض تجاري.. هل يعدل «الفيدرالي» أسعار الفائدة؟

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - يتوجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى قاعة مؤتمرات البنك المركزي يومي 29 و30 يوليو الجاري، لإعلان مسار أسعار الفائدة، في فترة تتسم بضغط سياسي هائل، وسياسات تجارية متقلبة، وتيارات اقتصادية متقاطعة. حالة الاقتصاد يتوقع الخبراء أن تُظهر البيانات الربع الثاني انتعاش النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بالانخفاض الكبير في العجز التجاري، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في يوليو.

وقد يُظهر التقرير ارتفاعًا طفيفًا في التضخم الأساسي في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وفي حين من المتوقع أن يظهر التقدير الحكومي المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعد تراجع معدل النمو 0.5% في الربع الأول، فإن تقرير الربع الثاني الذي سيصدر في 30 يوليو من المرجح أن يكشف عن طلب متواضع من الأسر والاستثمار التجاري. توقعات مسار الفائدة يقف النطاق الحالي لأسعار الفائدة عند 4.25%-4.50%، وتشير أغلب التوقعات إلى الإبقاء عليها دون تغيير، خاصة مع استمرار التضخم فوق الهدف المحدد 2%.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز"، محمد العريان، إن البنك المركزي كان يجب أن يبدأ الخفض في يونيو، ولكنه لا يتوقع أن يتحقق ذلك فعلاً بسبب حذر صناع السياسة النقدية.

ويرجح المحلل في "إف إكس برو"، ميشيل صليبي، تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، مع تأجيل أي خفض مقبل حتى اجتماع سبتمبر 2025.

وأظهرت معظم أسواق المال توقعات منخفضة جدًا لخفض الفائدة في يوليو، حيث ترى الأسواق أن فرصة خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس "شبه معدومة".