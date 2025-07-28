أكبر اتفاق.. ترامب يحصل على استثمارات أوروبية بمئات المليارات

استثمارات أوروبا في أمريكا

اتفاق تجاري بين أمريكا وأوروبا

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة (15%).وقال ترمب في كلمة بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أسكتلندا: "أعتقد أن هذا أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق".وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد، يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة (750) مليار دولار، بالإضافة إلى المعدات العسكرية.كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي (600) مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية.وبين أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة (15%) على جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن إعفاءً متبادلاً من الرسوم الجمركية على عدد من السلع، من بينها الطائرات.وأوضحت فون دير لايين، عقب لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أسكتلندا، أن الجانبين اتفقا أيضًا على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من المنتجات الاستراتيجية.وتشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات، وعددًا من المنتجات الزراعية، إضافة إلى مواد أولية أساسية.