سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار,

فى البنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك : سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.83 جنيه للشراء.

48.93 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

