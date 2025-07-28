شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3038 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام

عيار14: 3038 جنيها للجرام

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً