شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام بدون إضافة مصنعية 13230 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّل سعر السبيكة الذهب في مصر، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، وزن 2.5 جرام نحو 13230 جنيها بدون إضافة مصنعية، بالتزامن مع استقرار عيار 24 وهو عيار السبائك في السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب داخل القطاع، لا سيما بعد إعلان شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة تستهدف دعم وتطوير صناعة الفضة في مصر، في خطوة قد تنعكس لاحقًا على تنشيط سوق المشغولات بشكل عام، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن استراتيجية الشعبة تركز على إعادة إحياء ورش الفضة الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني منذ سنوات بسبب غياب العمالة الفنية المدربة، وتزايد الواردات منخفضة التكلفة من الصين وتايلاند وتركيا.

وأشار واصف إلى أن المنتجات المستوردة تُطرح بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يعمّق أزمة المنافسة بالنسبة للورش المصرية. وأضاف أن صناعة الفضة تتطلب مهارات يدوية دقيقة وجهدًا مضاعفًا، حيث يعادل جرام الفضة نحو 65% من وزن جرام الذهب، ما يجعل التدريب الفني أحد أعمدة إنقاذ هذا القطاع.

وأكد واصف أن الشعبة تعمل على طرح حزمة من التوصيات تتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتوفير قروض بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5% لدعم الورش، بجانب إطلاق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من الفنيين.

ويأمل القطاع في أن تُسهم هذه الاستراتيجية في زيادة فرص التصدير وتحقيق طفرة مستقبلية مشابهة لما حدث في سوق الذهب والمشغولات خلال العامين الماضيين، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على مبيعات الجنيه الذهب والمشغولات محلية الصنع.