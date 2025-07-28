شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 27-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر للزيوت والصابون، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسواق الحرة، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأم بي للهندسة، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والنصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.6 آلاف عملية لعدد 218 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 19.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 176.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأحانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 148.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16273 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

أسهم إثابة

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين على أسهم شركتي يو للتمويل الاستهلاكي، ومجموعة إي أف جي القابضة، المصدرة لعدد 4.8 مليون جنيه بقيمة 3.7 مليون جنيه للأولى، وعدد 16 مليون سهم بقيمة 121.5 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 514 سهمًا، 174 ألف سهم، 780 ألف سهم، 1058 سهمًا، 23.8 مليون سهم، 280 ألف سهم، 126.1 ألف سهم، 430 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، والعربية للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 122.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 39 سهمًا، 3364 سهمًا، 135 سهمًا، 5 آلاف سهم، واشترى ساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.5 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات جولدن تكس للأصواف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، ووالوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثما عدد 70436 سهمًا، 3504 سهمًا، 500 سهم، 284.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، 360 ألف سهم، 272 سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبكطة بداخليين بشركتي جوجرين للاستثمار الزراعي والتنيمة، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، بيع المساهم أسماك عدد 234.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.2109 جنيه بقيمة إجمالية 49.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 13.38% إلى 11.69%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بيع المساهم هشام سليمان فهمي عبداللطيف أبو حسين عدد 129.2 ألف سهم بمتوسط سعر 15.72 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.07% إلى 9.53%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترت الأولى عدد 1.32 مليون سهم، واشترت الثانية عدد 14 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.04% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 2 مليون سهم، واشترت الرابعة 620 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة 0.04%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البتروكيماويات، حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 908 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي أرباح الفترة 569.5 مليون جنيه مقارنة مع 667.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.607 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 984.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 63.27%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.3 مليون جنيه مقارنة مع خسارة 24.72 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مبيعات بلغت 8.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 12.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 335.5 ألف جنيه مقارنة مع خسارة 2.5 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، مبيعات بلغت 854.4 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 696.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 22%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 138 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 128.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 7.11%.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح عدد (8) قطع أراضي فضاء متخللات منفصلة مخصصة لأغراض سكنية (عمارات – فيلات)، وذلك بمساحات وأماكن متفرقة داخل مدينة هليوبوليس الجديدة وسيتم البيع بنظام المزايدة العلنية وفقًا لكراسة الشروط، وقد تحدد موعد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

الحديد والصلب للمناجم

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تسجيل قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع، بمصلحة الشهر العقاري بأسوان، لنقل ملكيتها من شركة كيما للصناعات الكيماوية، لشركة الحديد والصلب للمناجم.