الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3,968 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3,968 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3,968 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى..

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

  • عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام
  • عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام
  • عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام
  • الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا

 

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.


تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements