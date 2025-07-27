شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: لم يتم تحديد الموعد الجديد للافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، على أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الجديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وذلك بعد قرار إرجاء افتتاحه الذي كان مقررًا له 3 يوليو.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير السياحة والآثار مع الصحفيين المعنيين بملف السياحة والآثار، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

أضاف الوزير؛ أن هناك خطة متكاملة لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير كان قد تم تجهيزها والإعداد لها، ولكن تم إرجاء تنفيذ محاورها مع قرار إرجاء موعد الافتتاح الرسمي.

أشار الوزير إلى أن تحديد الموعد الجديد لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير تنتظر رؤية القيادة السياسية لتحديد الموعد المناسب.

وكان الوزير قد كشف عن استقبال مصر ما يقرب من 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، وهو ما يمثل نسبة نمو تتراوح ما بين 22% حتى 23% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، وقال الوزير أنه من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 18 مليون سائح مع نهاية العام الحالي ليكون الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.