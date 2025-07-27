شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركة HDB ضمن متابعة مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تعمل الوزارة بالتوازي على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مبيعات والتسويق لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تناول الاجتماع، مقترحا لعدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة.