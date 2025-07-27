شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: استقبال 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025 ونتوقع الوصول لـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن استقبال مصر ما يقرب من 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، وهو ما يمثل نسبة نمو تتراوح ما بين 22% حتى 23% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير السياحة والآثار مع الصحفيين المعنيين بملف السياحة والآثار، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير أنه من المتوقع أن تحقق مصر ما يثرب من 18 مليون سائح مع نهاية العام الحالي ليكون الأعلى فى تاريخ السياحة المصرية.

أوضح وزير السياحة والآثار أن المعطيات الحالية تشير إلى أننا نستطيع الوصول لتحقيق 30 مليون سائح سنويًا مع حلول عام 2030، لكن هذا لا يعني أنه نهاية المطاف، فمصر تستحق الوصول لـ50 و60 مليون سائح سنويًا.