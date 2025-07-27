شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة صينية كبرى تزور مصر لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز التمثيل التجاري، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في العاصمة الصينية بكين، زيارة لوفد من المجلس الوطني الصيني للمنسوجات إلى مصر خلال الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الصناعات النسيجية.

وشهدت الزيارة عقد ملتقى استثماري موسّع بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وفد صيني رفيع المستوى يضم 15 شركة من كبرى الكيانات العاملة في صناعة الملابس، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني الصيني للمنسوجات. ويُعد المجلس أكبر اتحاد صناعي متخصص في الصين، حيث يضم تحت مظلته نحو 195 ألف شركة، بإجمالى صادرات سنوية تقدر بنحو 160 مليار دولار.

حضر الملتقى ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحدة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وعدد من المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إمكانات التعاون المشترك.

وتضمنت أجندة الزيارة تقديم عرض تفصيلي من جانب إدارة شئون الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجارى حول منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر، والتطورات الجارية في البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة عمل التمثيل التجاري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، فى ظل ما يمثله قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من أولوية استراتيجية للدولة، سواء من حيث القيمة المضافة أو مساهمته في الصادرات وتوفير فرص العمل.