«تداول»: إلغاء إدراج دين حكومي بقيمة 507 مليون ريال لانتهاء أجله

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت "تداول "، إلغاء إدراج الإصدار رقم 2018-07-07 (رمز تداول: 5269) بقيمة إجمالية تبلغ 506.9 مليون ريال، لانتهاء أجله.
وأوضحت "تداول السعودية" في بيان، اليوم الأحد، أنها اتخذت هذا الإجراء بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
Mohamed Nasa

