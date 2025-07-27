«أكوا باور»: تغطية الطرح المتبقى لأسهم حقوق الأولوية بنسبة 592%

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، فيما بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 592%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الأسهم المباعة: 1275396 سهما.
وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها: 282,546,070 ريال.
وأشارت إلى أن كسور الأسهم 52155 سهما، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم 221.54 ريال.
وأشارت إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم: 14,712,910 ريال.
وأفادت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين: 1447-02-05 الموافق 2025-07-30.
