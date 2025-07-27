«التجارة» تستدعي 2577 سيارة «هيونداي» لخلل في أسلاك المقصورة

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة، استدعاء (2,577) مركبة "هيونداي - توسان" موديل 2025، لخلل في أسلاك المقصورة الداخلية قد يؤدي إلى إمكانية تحرك المركبة في وضعية الوقوف التام دون الضغط على دواسة الفرامل، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، مستخدمي الطراز المشمول بحملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

كما يمكن التواصل مع شركة الوعلان على الرقم (8001240401) وشركة المجدوعي على الرقم (8003040777) وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم (8001240191) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.