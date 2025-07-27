«ملكية ريت»: توزيع أرباح على مالكي الوحدات بداية من 7 سبتمبر

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "ملكية ريت"، اليوم الأحد، بدء توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر المقبل.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان لـ "تداول السعودية" بتاريخ 21 يوليو الجاري عزمها توزيع أرباح بقيمة 8.3 مليون ريال على 103.8 مليون وحدة من وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من الأول من أبريل إلى 30 يونيو 2025، موضحة أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال.
ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
