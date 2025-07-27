شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تسجل قممًا تاريخية فى يوليو.. ورأس المال السوقى يقفز لـ2.425 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجلت البورصة المصرية، أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية شهر يوليو 2025، محققة قفزات قوية في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين وتزايد الثقة في جاذبية السوق المصرية.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البورصة، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة بلغت 11.7%، ما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق.

كما شهدت المؤشرات الرئيسية أداءً قويًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أبرزها صعود مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 16.2% من 29,740.6 نقطة إلى 34,554.2 نقطة، وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا لافتًا بنسبة 26.7%، مسجلًا 10,315.7 نقطة مقارنة بـ 8,143 نقطة نهاية ديسمبر الماضي، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفع بنسبة 24.3%، من 11,217.6 نقطة إلى 13,945.6 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% ليصل إلى 3,524.4 نقطة.

وتعكس هذه القفزات الأداء القوي للبورصة المصرية خلال العام الجاري، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب الطروحات الجديدة والإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور السوق كأداة رئيسية للتمويل والاستثمار.