شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة عن منصة التدريب: تساهم فى الارتقاء بالصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تسعى دائمًا إلى أداء دورها وتحقيق أهدافها المنشودة والمتضمنة تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات الإنسانية مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث وآثار بلادهم وارتباطهم بحضارتهم المعاصرة والتعرف على أماكنها السياحية فضلاً عن اضطلاعها بمهام الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتسجيلها وتأمينها والحفاظ عليها والقيام بالدراسات والبحوث الآثرية المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال كلمته المدونة على منصة التدريب الإلكترونية لتأهيل العاملين بالقطاع، مستكملا بقوله: وحتى تتمكن الوزارة من القيام بأهدافها واختصاصاتها على النحو الأمثل، ولضمان المساهمة في الارتقاء بقطاعيّ السياحة والآثار، فقد قمنا بإنشاء منصة السياحة والآثار للتدريب EGTAP، لتكون نافذة رقمية لرفع كفاءة وقدرات زميلاتي وزملائي بالوزارة والهيئات التابعة، والعاملين والمهتمين والدارسين بقطاعيّ السياحة والآثار.

أضاف؛ خلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر تحقيق تقدمًا ملحوظًا في استجلاب السياحة الوافدة لما تتمتع به من مقومات، ولتنوع الأنماط السياحية التي تجتذب شرائح مختلفة من السائحين، ويُعد التدريب والاهتمام بتقديم برامج رفع الكفاءة من ضمانات استمرار النجاح وتحقيق التفوق التنافسي.

وقال الوزير: أضحى من الواضح أهمية تطبيقات ووسائل ومنصات التعلم الإلكتروني عن بُعد والتي برزت نتيجة لسهولة وصول المستخدمين إليها بغض النظر عن الموقع والبُعد الجغرافي أو التوقيتات؛ فقد استهدفت الوزارة إنشاء تلك المنصة، آملين أن تساهم في الارتقاء بصناعة السياحة في مصر، وأن تُساهم البرامج التي تُقدم من خلالها في نشر ثقافة الوعي السياحى والأثري بكافة مُحافظات الجمهورية وبين مُختلف فئات المجتمع، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الدخل القومي المصري ويضمن تنوع مصادره.

