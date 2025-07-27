شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يعلن إطلاق منصة التدريب الإلكترونية لتأهيل العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن إطلاق منصة التدريب الإلكترونية ليتم من خلالها تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والقطاع السياحي في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار وممثلي القطاع الخاص.

أوضح الوزير أنه تم اختيار نموذج التدريب المختلط أو التبادلي، باستخدام أكثر من أسلوب للتدريب ما بين الأونلاين والحضوري والعملي والنظري، والهدف هو تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع السياحي في مصر.

وأكد الوزير الحرص على تدريب فرص التدريب والتأهيل لكافة العاملين بقطاع السياحة باعتبار أن العنصر البشري أحد العوامل الرئيسية للنهوض بالقطاع.