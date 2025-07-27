الارشيف / الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 بختام التعاملات بالبنوك المصرية

والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

الأحد، 27 يوليو 2025 04:30 م

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.30 جنيه للشراء، و57.47 جنيه للبيع، وفي البنك 57.17 جنيه للشراء، و57.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 57.17 جنيه للشراء، 57.57 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
57.30 جنيه للشراء

57.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.17 جنيه للشراء.
57.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
57.17 جنيه للشراء.
57.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.15 جنيه للشراء.

57.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
57.14 جنيه للشراء.

57.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.41 جنيه للشراء.
57.81 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة
57.11 جنيه للشراء.

57.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.16 جنيه للشراء.

57.57 جنيه للبيع.



