سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري   48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.

واستقر  سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى عند  48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.83 جنيه للشراء.
48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

