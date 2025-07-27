شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 27-7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.389 جنيه للشراء.

13.429 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.51 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.561جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.399جنيه للشراء.

13.462جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.48جنيه للشراء.

13.42جنيه للبيع