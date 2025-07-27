شكرا لقرائتكم خبر عن ختام التعاملات استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 03:26 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 -7-2025، بالبنوك المصرية، ختام التعاملات ، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 160.05 جنيه للشراء و161.03 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.05 جنيه للشراء.

161.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

159.9 جنيه للشراء.

161.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

154.4 جنيه للشراء.

161.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

156.9 جنيه للشراء.

161.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

155.7 جنيه للشراء.

161.3 جنيه للبيع.



