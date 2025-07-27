شكرا لقرائتكم خبر عن لينك الاستعلام عن ترتيب المتقدمين بقائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد (رياضيات) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب عدد كبير من المتقدمين للمسابقة، ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يُرشحوا للتعيين ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إعداد قائمة انتظار لهؤلاء الناجحين تُرتب وفقًا لمجموع الدرجات، ويعاد الرجوع إليها حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال عام من إعلان النتيجة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المسابقة تعد من أوائل مسابقات المعلمين التي اكتملت كافة مراحلها، بداية من التقديم الإلكتروني، مرورًا بعقد الامتحانات، وفحص التظلمات، وإعلان النتيجة، وانتهاءً بمرحلة تقديم الرغبات وتسكين المرشحين في بعض المحافظات وفقًا للاحتياج، داعيًا الناجحين في الامتحان الإلكتروني للمسابقة والذين لم يتم ترشيحهم للعمل بمحافظاتهم أو محافظات اخرى، إلى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، للاطلاع على ترتيبهم داخل قائمة الانتظار، والتي يعتمد عليها في أي ترشيحات لاحقة خلال فترة سريانها.

وقال المهندس حاتم نبيل:" إن الاستجابة لطلب المتقدمين بإتاحة ترتيبهم في قائمة الانتظار ليست مجرد تلبية لمطلب مشروع، بل تعكس التزام الجهاز بنهج الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن كل متقدم اجتاز مراحل المسابقة له الحق في معرفة موقعه بدقة استنادًا إلى نتائج موضوعية، خاصة أن هذه القوائم تعد مرجعًا أساسيًا في تلبية أي احتياجات قد تظهر خلال عام دون الحاجة لإعادة الإعلان أو تكرار الإجراءات".

وأضاف أن الشفافية ليست فقط التزامًا أخلاقيًا بل هي سياسة مؤسسية متكاملة يعمل الجهاز على ترسيخها وتطوير أدواتها، مشيرًا إلى أن إتاحة ترتيب قوائم الانتظار يمثل خطوة نوعية تضاف إلى منظومة التحول الرقمي في التوظيف الحكومي، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.