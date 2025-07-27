الارشيف / الاقتصاد

«تهامة»: رد دعوى قضائية عمالية ضد شركة تابعة بـ15.39 مليون ريال

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، صدور صك حكم المحكمة العمالية، الخميس الماضي، برد دعوى قضائية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 24 ديسمبر 2024، قيد دعوى قضائية عمالية من قبل المدعي ساري ابراهيم المعيوف لدى المحكمة العمالية بالرياض ضد إحدى شركاتها التابعة شركة تهامة للتعليم – شركة شخص واحد بمبلغ 15,390,000 ريال.

