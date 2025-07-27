مجلس إدارة «أسيج» يوصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أوصى مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، اليوم، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك استنادا إلى خطاب هيئة التأمين رقم (01826-25/418) وتاريخ 15/7/2025م المتضمن وجوب تقديم خطة تصحيحية للهيئة للالتزام بالحد الأدنى من رأس المال المدفوع خلال (10) أيام عمل من تاريخ الخطاب.
وأوضحت أن المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه: 9 ملايين ريال.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: الالتزام بالحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركات التأمين وقيمته 300 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الطرح يقتصر على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.
ويكون تاريخ الأحقية بالتصويت يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك استنادا إلى خطاب هيئة التأمين رقم (01826-25/418) وتاريخ 15/7/2025م المتضمن وجوب تقديم خطة تصحيحية للهيئة للالتزام بالحد الأدنى من رأس المال المدفوع خلال (10) أيام عمل من تاريخ الخطاب.
وأوضحت أن المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه: 9 ملايين ريال.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: الالتزام بالحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركات التأمين وقيمته 300 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الطرح يقتصر على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.
ويكون تاريخ الأحقية بالتصويت يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.